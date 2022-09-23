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В РФ мобилизовали пенсионера с диабетом и ишемией мозга

23 сентября 2022, 18:36

Подполковник в запасе хочет подать в суд, но его уже отправили на полигон.

мобилизация в РФ
В РФ мобилизовали пенсионера с ишемией и диабетом / Коллаж фото Baza, из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Там даже не обращают внимание на возраст мужчин и состояние их здоровья. В Волгоградской области уже отправили на полигон 63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга. Мужчина уже прошел медкомиссию, где его признали годным к службе. Об этом сообщает Telegram Baza.

"Ермолаев получил повестку в шесть утра 22 сентября из рук главы Среднеахтубинского района. После этого мужчину отвезли в воинскую часть на остров Зеленый для прохождения медкомиссии", – говорится в сообщении.

Не смотря на то, что под мобилизацию в РФ подпадают мужчины до 55 лет, подполковнику запаса Александру Ермолаеву сказали, что даже с его болезнями ему "можно идти на фронт". Его отправили на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик, где его ожидает двухнедельная подготовка.

в РФ мобилизировали пенсионера с ишемией
В РФ мобилизовали мужчину с ишемией мозга / Baza
в РФ мобилизировали пенсионера с ишемией
В РФ мобилизовали мужчину с ишемией мозга / Baza
в РФ мобилизировали пенсионера с ишемией
В РФ мобилизовали мужчину с ишемией мозга / Baza

Известно, что до выхода на пенсию Ермолаев был заместителем части по МТО, заместителем директора завода по уничтожению химоружия.

В переписке с дочерью мужчина заявил, что хочет подать в суд, но не знает как это сделать.

в РФ мобилизировали пенсионера с ишемией
В РФ мобилизовали мужчину с ишемией мозга / Baza

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

Другие новости:

мобилизация война в Украине вторжение России частичная мобилизация Россия
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