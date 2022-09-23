"Его мы уже отправили": Эрдоган рассказал, где находится Медведчук

Турция передала Медведчука России / Коллаж фото Reuters, СБУ

Кум российского диктатора Путина Виктор Медведчук по результатам обмена пленными был отправлен в Турцию. Оттуда его отправили в Россию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

Стоит отметить, что он прямо не назвал фамилию Медведчука, но добавил, что это человек "о котором настаивал Путин".

"Об одном лице особо настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию", - сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что российская сторона не раскрывает подробности передачи Медведчука. Спикер Путина Дмитрий Песков вообще заявлял, что "в Кремле не знают, где сейчас Медведчук".

Кума Путина Медведчука отдали России

21 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Возвращение защитников Мариуполя в Украину

Украина и Россия 21 сентября провели обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 215 украинцев, среди которых пять командиров с Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен произошел в Черниговской области.

Украина вернула домой 215 украинских военных, в том числе более 100 бойцов Азова.

В Россию вернулись 55 человек. По словам президента Владимира Зеленского, в Москву отправили лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – кума президента РФ Путина, подозреваемого в Украине в совершении государственной измены. Только за одного Медведчука Киеву удалось освободить 200 человек.

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