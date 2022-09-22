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Зачем Украина отдала кума Путина Медведчука России

22 сентября 2022, 21:01

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Медведчук является "очень мощным носителем информации для России".

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / СБУ

Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва обменяла бывшего нардепа Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных, поскольку он был нужен прежде всего ФСБ.

"Медведчук на данном этапе больше всего нужен ФСБ, потому что через него напрямую шло финансирование агентурных сетей, чиновников и так далее", - отметил Буданов на пресс-конференции.

По его словам, экс-нардеп стал для россиян "средством влияния и отмывания денег".

"Это главная причина, почему россияне так о нем просили", - добавил начальник ГУР.

При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Медведчук является "очень мощным носителем информации для России".

В свою очередь руководитель СБУ Василий Малюк отметил, что обмен Медведчука на 200 украинских военнопленных - "признак того, что он был топовым предателем Украины".

"Не будем забегать вперед, мы понимаем, что наши недруги из ФСБ и других спецслужб России проводят специальные информационные операции. Вполне вероятно, что в будущем они смогут использовать для этого Медведчука. Но мы уже давно четко понимаем, где гибридные угрозы и фейки… А все, что касается Медведчука лягло в соответствующие уголовные дела", - добавил Малюк.

Кума Путина Медведчука отдали России

21 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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