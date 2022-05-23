Медведчук дал показания против Порошенко: все подробности

Медведчук назвал причастных к своим схемам по хищению госбюджета / Коллаж Главред

Арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" он прокачивал дизельное топливо. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Медведчук заявил, что Петр Порошенко, который тогда был президентом, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – сказал Медведчук.

Медведчук убеждает, что он занимался трубопроводом именно по просьбе Порошенко. Прокачка дизеля через магистраль прекратилась в мае 2019 года сразу после того, как президентом стал Зеленский.

Кроме того, в 2014-2015 годах он покупал уголь у главарей "ЛДНР". Медведчук утверждает, что делалось это для нужд энергетики Украины в "республиках".

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил Медведчук.

Топливо покупалось за наличные. Таким образом удалось профинансировать оккупантов на более 200 млн грн.

Медведчук назвал даже фамилии чиновников, которые были привлечены к реализации этих схем. Среди них были бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка, народные депутаты и правоохранители.

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