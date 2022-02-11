Личное обязательство: суд оставил меру пресечения Петру Порошенко

Петр Порошенко / УНИАН

Апелляционный суд Киева оставил Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайства как прокуратуры, так и защиты Петра Порошенко и оставил решение суда первой инстанции о личных обязательствах в силе.

Прокуратура требовала для 5-го президента содержание под стражей.

Дело Порошенко

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. В деле речь идет о поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям.

6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

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19 января Печерский суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

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