Личное обязательство: суд оставил меру пресечения Петру Порошенко

Суд не удовлетворил ходатайства как прокуратуры, так и защиты пятого президента.
Апелляционный суд Киева оставил Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайства как прокуратуры, так и защиты Петра Порошенко и оставил решение суда первой инстанции о личных обязательствах в силе.
Прокуратура требовала для 5-го президента содержание под стражей.
Дело Порошенко
Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. В деле речь идет о поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям.
6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.
19 января Печерский суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.
Читайте также:
- Дело Порошенко: сторонники пятого президента подрались с полицией возле суда
- "Мыльный пузырь" Порошенко
- Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ
- "Без страха и упрека": Блинкен высказался о деле против Порошенко