Суд арестовал имущество Порошенко: в Офисе Генерального прокурора сообщили детали

Суд арестовал имущество Порошенко / eurosolidarity.org

Офис генерального прокурора сообщил, что у пятого президента Украины и нардепа Петра Порошенко арестовали имущество, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

"Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента добавили, что это объекты недвижимости, корпоративные права и другое.

Суд арестовал имущество Порошенко

6 января, Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. Это подтвердил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань. По его словам, решение принято по делу о госизмене.

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