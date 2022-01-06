Суд арестовал имущество Порошенко

Порошенко уже без имущества / УНИАН

В четверг, 6 января, Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

Это подтвердил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

По его словам, решение принято по делу о госизмене.

"… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…", - сказал правозащитник.

Также адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.

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Дело Порошенко

Ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.

После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.

На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.

Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.

6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 числа. Он планирует встретиться с генеральным прокурором и пойдет в суд.

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