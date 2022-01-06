Суд арестовал имущество Порошенко

Речь идет о деле, в котором бывшего президента обвиняют в государственной измене.
В четверг, 6 января, Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.
Это подтвердил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.
По его словам, решение принято по делу о госизмене.
"… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…", - сказал правозащитник.
Также адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.
Дело Порошенко
Ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.
После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.
На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.
Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.
6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 числа. Он планирует встретиться с генеральным прокурором и пойдет в суд.
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