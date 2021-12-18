В бегах от повестки: Порошенко обнаружили в Стамбуле у Варфоломея

Порошенко уже у Варфоломея / Соцсети

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который накануне убегал от следователей ГБР, пытавшихся вручить ему повестку, прибыл в Стамбул и встретился там со вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", встреча продлилась почти два часа. Стороны обсудили перспективы Православной церкви Украины и ее признание другими православными церквами-сестрами.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встречу с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине. Я очень благодарю его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священного Синода за такое огромное внимание, которое его Всесвятость демонстрирует в отношении Украины", - сказал Порошенко.

Между тем, патриарх Варфоломей поздравил народного избранника и всех украинцев с грядущими рождественскими праздниками, передав благословение украинскому народу, а также пожелал мира и благосостояния.

Между тем, СМИ пишут, что в понедельник, 20 декабря, Порошенко должны вручить подозрение по делу о госизмене.

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Напомним, в пятницу, 17 декабря, пятый президент Украины Петр Порошенко, сбежал от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по так называемому делу об "угольной госизмене". Он отличился нецензурной лексикой, направленной в сторону личного водителя.

Затем, он резко купил билет в Стамбул. То есть, в Турцию он решил полететь спустя несколько минут после того, как СМИ опубликовали информациюо его выходке.

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