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Побег дубль 2: после стычки с ГБР Порошенко улетел "в теплые края"

17 декабря 2021, 23:52
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В партии говорят, что визит был запланирован. Но СМИ выяснили, что билет был куплен прямо перед вылетом.

Петр Порошенко
Петр Порошенко сбежал из Украины / eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии ЕС Петр Порошенко после инцидента с Государственным бюро расследований улетел за границу.

Как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", его в аэропорту "Борисполь" встретил коллега по парламенту, нардеп Александр Мережко.

"Приятно встретить коллегу. Петр Алексеевич в Борисполе", - написал Мережко и добавил фото экс-президента. Позже эта запись исчезла со страницы, но ее скриншот опубликовала "Страна".

В связи с разоблачением, в "Евросолидарности" начали объяснять продолжение побега Порошенко. Там утверждают, что экс-президент отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

В частности, в Стамбуле он якобы должен встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем, а в Польше принять участие в международной конференции на тему "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

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Та же "Страна" со ссылкой на источник в следственных органах пишет, что Порошенко купил билет на самолет в Стамбул сегодня в 19:13. То есть, буквально спустя 15 минут после появления в СМИ информации о якобы планах вручить ему подозрение в понедельник.

В пресс-службе ЕС продолжили свои объяснения.

"Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности. Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были новогодние праздники", - заявили в партии Порошенко.

Напомним, повестку Порошенко как свидетелю пытались вручить в пятницу, 17 декабря. Нардепа подловили возле стен Верховной Рады. Но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал.

Видео с подтверждением "побега" экс-президента опубликовало ГБР. На кадрах четко слышно, как из машины политика доносится нецензурная брань. В частности, мужской голос требует от водителя ехать.

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