Испугался повестки: появилось видео, как Порошенко бежал от ГБР

Порошенко сбежал от ГБР / УНИАН

Бывший президент Украины и народный депутат от БПП Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пришли к нему с повесткой о вызове.

Как информирует Государственное бюро расследований, речь идет о расследовании уголовного дела по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

"Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины", - сказано в сообщении.

Повестку Порошенко как свидетелю пытались вручить в пятницу, 17 декабря. Нардепа подловили возле стен Верховной Рады. Но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал.

Видео с подтверждением "побега" экс-президента опубликовало ГБР. На кадрах четко слышно, как из машины политика доносится нецензурная брань. В частности, мужской голос требует от водителя ехать.

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Читайте такжеПорошенко с опятами стал мэмом в соцсетяхОтметим, 4 декабря бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак сообщил в Facebook, что Офис генерального прокурора в ближайшее время может объявить о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко по делу о закупках угля на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, ранее Порошенко сорвал прямой эфир, который из кулуаров парламента вел телеканал Рада.

Он пришел в импровизированную студию, где вместе с журналистами в прямом эфире был нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.

Порошенко раскритиковал новое финансирование парламентского телеканала, назвав это "преступлением".

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