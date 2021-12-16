Порошенко устроил скандал в Раде, сорвал прямой эфир и нарвался на троллинг "слуги народа"

Петр Порошенко сорвал эфир канала Рада / Скриншот

Лидер фракции Европейская солидарность в Верховной Раде, бывший президент Петр Порошенко сорвал прямой эфир, который из кулуаров парламента вел телеканал Рада.

Он пришел в импровизированную студию, где вместе с журналистами в прямом эфире был нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.

Порошенко раскритиковал новое финансирование парламентского телеканала, назвав это "преступлением".

Экс-президент также заявил, что на канале появились многие журналисты из закрытого холдинга Виктора Медведчука.

Отметим, что в ответ Гетманцев потроллил Порошенко отметив, что тот лоббирует принадлежащие ему каналы Прямой и 5-й.

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"Не надо так лоббировать телеканал Прямой и 5-й, которые вам принадлежат. Не все каналы в государстве будут олигархическими", - осадил Гетманцев Порошенко.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что Порошенко продал два своих телеканала. Корпоративные права на телеканалы Прямой и 5 канал перешли в собственность медиа-холдинга "Вільні медіа".

Медиахолдинг Вільні медіа приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах 5 канал и Прямой "по рыночной цене". Сумма не разглашается, но указано, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".

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