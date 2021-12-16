Порошенко устроил скандал в Раде, сорвал прямой эфир и нарвался на троллинг "слуги народа"

Даниил Гетманцев потроллил Петра Порошенко отметив, что тот лоббирует телеканалы, на которые он имеет влияние.
Лидер фракции Европейская солидарность в Верховной Раде, бывший президент Петр Порошенко сорвал прямой эфир, который из кулуаров парламента вел телеканал Рада.
Он пришел в импровизированную студию, где вместе с журналистами в прямом эфире был нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.
Порошенко раскритиковал новое финансирование парламентского телеканала, назвав это "преступлением".
Экс-президент также заявил, что на канале появились многие журналисты из закрытого холдинга Виктора Медведчука.
Отметим, что в ответ Гетманцев потроллил Порошенко отметив, что тот лоббирует принадлежащие ему каналы Прямой и 5-й.
"Не надо так лоббировать телеканал Прямой и 5-й, которые вам принадлежат. Не все каналы в государстве будут олигархическими", - осадил Гетманцев Порошенко.
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Напомним, ранее появилась информация о том, что Порошенко продал два своих телеканала. Корпоративные права на телеканалы Прямой и 5 канал перешли в собственность медиа-холдинга "Вільні медіа".
Медиахолдинг Вільні медіа приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах 5 канал и Прямой "по рыночной цене". Сумма не разглашается, но указано, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".
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