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Порошенко продал свои телеканалы: появился список новых владельцев СМИ

8 ноября 2021, 22:36
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Медиахолдинг Вільні медіа приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах 5 канал и Прямой "по рыночной цене".

Петр Порошенко
Петр Порошенко остался без телеканала=ов / eurosolidarity.org

Экс-президент Украины и народный депутат Петр Порошенко продал два своих телеканала. Корпоративные права на телеканалы Прямой и 5 канал перешли в собственность медиа-холдинга "Вільні медіа".

К слову, холдинг принадлежит медийщикам этих же каналов.

"В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг Вільні медіа. Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами", – говорится в совместном заявлении телеканалов Прямой и 5 канал, обнародованном в понедельник, 8 ноября.

Медиахолдинг Вільні медіа приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах 5 канал и Прямой "по рыночной цене". Сумма не разглашается, но указано, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".

Кроме того, в соглашении говорится о том, что отныне Порошенко никаким образом не сможет повлиять на редакционную политику каналов, а также не сможет контролировать "Вільні медіа".

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Не смогут это сделать и новые владельцы медиахолдинга. В ближайшее время с каналами планируют заключить соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Также известно, что дополнительные 10% акций холдинга отдали трудовому коллективу.

"Народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки – их трудовым коллективам. Таким образом, они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет", – сказано в заявлении.

ТСН выяснил, кто будет владеть двумя каналами

  • Ирина Геращенко - нардеп, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде. Владеет 9% прав.
  • Ирина Фриз - экс-глава Минветеранов правительства Гройсмана, а ныне нардеп от "Евросолидарности". Также имеет 9%.
  • Виктория Сюмар - коллега Петра Порошенко по "Евросолидарности" нардеп Виктория Сюмар получила свои 9% в холдинге.
  • Владимир Арьев - нардеп "Евросолидарности" Владимир Арьев, который был вице-президентом ПАСЕ в 2015 и в 2018 годах, а также главой украинской делегации в ПАСЕ. Имеет 9%.
  • Руководитель "5 канала" Владимир Мжельский, ведущие Яна Конотоп и Лариса Губина, экс-спикер Петра Порошенко во время его президентства Святослав Цеголко. Имеют по 9% доли.

Между тем, по информации государственного реестра, ООО "Свободные медиа" создано 5 ноября с уставным капиталом 10 тыс. грн.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко выложил на странице в Facebook фото, на котором предстал с тремя ведрами опят. Таким образом экс-глава украинского государства похвастался своим урожаем "тихой охоты".

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на хвастовство политика и создали смешные мэмы.

viber
Петр Порошенко распродажа телеканалы
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