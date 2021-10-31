Опята Порошенко: экс-президент похвастался своим урожаем на "тихой охоте"

Порошенко с женой после грибного улова / Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко похвастался в соцсети своим урожаем грибов. В Facebook он выложил фото на фоне опят, которые собрал в воскресенье, 31 октября.

Порошенко вместе с супругой позировали у трех ведер грибов.

"Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят - наш урожай только сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но будет чем смаковать целую зиму", - написал бывший глава украинского государства.

Экс-президент предстал перед камерой, сжимая в руке нож вместе с женой Мариной на фоне роскошного особняка, а также показал супругу в процессе сбора грибов.

Напомним, последний президентский рейтинг показал, что у потенциальных кандидатов на пост главы государства существенно снизилась поддержка электората. При этом, Порошенка поддерживают 9% избирателей. Ранее его поддержка составляла 12%.