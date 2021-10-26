Поддержка падает, но позиции остаются: президентский рейтинг с новыми цифрами, но старой сутью

Большинство потенциальных кандидатов на пост президента Украины утратили поддержку электората.
Социологи выяснили нынешние "президентские" предпочтения украинцев. Если бы выборы нового главы государства состоялись уже сейчас, то действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 26% голосов всех участников избирательного процесса или 17% от всех респондентов.
В частности, больше всего голосов, как свидетельствуют данные исследования, проведенного с 14 по 20 октября, соцслужбой Центр Разумкова, он бы получил в первом туре.
Поддержка украинцами лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко составляет 9% и 14% опрошенных, нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко - 7% и 12%, экс-премьера, главы "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 7% и 10 %.
Дмитрий Разумков мог бы получить 6% и 9% голосов, Евгений Мураев – 4% и 6%, Игорь Смешко – 3% и 5%, Владимир Гройсман – 2% и 3,5%, Анатолий Гриценко — 2% и 3%, Олег Ляшко — 2% и 2%, Сергей Притула - 1,5% и 2%, Руслан Кошулинский — 1% и 2%, Виталий Кличко — 1% и 1%, соответственно.
Между тем, на данный момент у лидеров президентских гонок существенно снизилась поддержка электората. Особенно, по сравнению с концом июля - началом августа 2021 года.
В частности, у Зеленского было 19,5%, а стало 17% среди всех опрошенных. У Юрия Бойко - 13%, а теперь 7%. У Петра Порошенко 12%, а стало 9%.
А вот Дмитрия Разумкова наоборот полюбило больше украинцев, причем, в три раза. Вместо 2% ранее, теперь его поддерживают 6%.
Ранее Главред писал, что согласно опросу КМИС, по состоянию на середину апреля за Зеленского готовы были голосовать 31,4% украинцев.