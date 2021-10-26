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Поддержка падает, но позиции остаются: президентский рейтинг с новыми цифрами, но старой сутью

26 октября 2021, 15:34
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Большинство потенциальных кандидатов на пост президента Украины утратили поддержку электората.

Зеленский
Зеленский лидирует в президентском рейтинге / УНИАН

Социологи выяснили нынешние "президентские" предпочтения украинцев. Если бы выборы нового главы государства состоялись уже сейчас, то действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 26% голосов всех участников избирательного процесса или 17% от всех респондентов.

В частности, больше всего голосов, как свидетельствуют данные исследования, проведенного с 14 по 20 октября, соцслужбой Центр Разумкова, он бы получил в первом туре.

Поддержка украинцами лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко составляет 9% и 14% опрошенных, нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко - 7% и 12%, экс-премьера, главы "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 7% и 10 %.

Дмитрий Разумков мог бы получить 6% и 9% голосов, Евгений Мураев – 4% и 6%, Игорь Смешко – 3% и 5%, Владимир Гройсман – 2% и 3,5%, Анатолий Гриценко — 2% и 3%, Олег Ляшко — 2% и 2%, Сергей Притула - 1,5% и 2%, Руслан Кошулинский — 1% и 2%, Виталий Кличко — 1% и 1%, соответственно.

Между тем, на данный момент у лидеров президентских гонок существенно снизилась поддержка электората. Особенно, по сравнению с концом июля - началом августа 2021 года.

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В частности, у Зеленского было 19,5%, а стало 17% среди всех опрошенных. У Юрия Бойко - 13%, а теперь 7%. У Петра Порошенко 12%, а стало 9%.

А вот Дмитрия Разумкова наоборот полюбило больше украинцев, причем, в три раза. Вместо 2% ранее, теперь его поддерживают 6%.

Ранее Главред писал, что согласно опросу КМИС, по состоянию на середину апреля за Зеленского готовы были голосовать 31,4% украинцев.

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Владимир Зеленский рейтинги
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