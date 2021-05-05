Рейтинг Зеленского резко пошел вверх: все данные

Если бы выборы президента Украины состоялись этой весной, то именно Зеленский являлся бы бесспорным фаворитом выборной гонки.
Президентский рейтинг Владимира Зеленского подскочил до 31,4% (учитываются голоса тех, кто собирается голосовать и определился с выбором) – по состоянию на середину апреля этого года.
Если бы выборы президента Украины состоялись в указанный период, то именно Зеленский являлся бы бесспорным фаворитом выборной гонки, свидетельствуют данные опроса КМИС.
У его ближайшего соперника Петра Порошенко рейтинг поддержки почти в два раза ниже – 18,1%.
Остальные места распределились так:
- Юлия Тимошенко – 11,9%;
- Игорь Смешко – 10,4%;
- Юрий Бойко – 9,6%.
Поддержка других кандидатов ниже 5%.
Напомним, если бы выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, по данным КМИС, за Зеленского отдали бы голоса 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором.
Рейтинг Зеленского: новости
- 9 апреля были обнародованы данные опроса Социологической группы Рейтинг. Если бы выборы президента Украины состоялись в начале апреля 2021 года, то Зеленского поддержали бы 24,9% украинцев. В конце марта его уровень поддержки составлял 24,7%.
- 16 марта были опубликованы данные опроса Центра Разумкова. Согласно этим данным, за Зеленского отдали бы свои голоса 19% всех опрошенных или 27% из тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого будет голосовать.
- Журналист Николай Фельдман считает, что Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга. Свое электоральное ядро президент уже размыл, а поступающие советы от окружения, скорее, навредят рейтингу, чем помогут.
Автор: Диана Беловодская