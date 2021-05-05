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Рейтинг Зеленского резко пошел вверх: все данные

5 мая 2021, 14:17
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Если бы выборы президента Украины состоялись этой весной, то именно Зеленский являлся бы бесспорным фаворитом выборной гонки.

Рейтинг Зеленского подскочил до 31% КМИС
Рейтинг Зеленского подскочил до 31% - КМИС / president.gov.ua

Президентский рейтинг Владимира Зеленского подскочил до 31,4% (учитываются голоса тех, кто собирается голосовать и определился с выбором) – по состоянию на середину апреля этого года.

Если бы выборы президента Украины состоялись в указанный период, то именно Зеленский являлся бы бесспорным фаворитом выборной гонки, свидетельствуют данные опроса КМИС.

У его ближайшего соперника Петра Порошенко рейтинг поддержки почти в два раза ниже – 18,1%.

Остальные места распределились так:

  • Юлия Тимошенко – 11,9%;
  • Игорь Смешко – 10,4%;
  • Юрий Бойко – 9,6%.

Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Рейтинг Зеленского подскочил на 31% КМИС
Рейтинг Зеленского подскочил на 31% - КМИС

Напомним, если бы выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, по данным КМИС, за Зеленского отдали бы голоса 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором.

Рейтинг Зеленского: новости

  • 9 апреля были обнародованы данные опроса Социологической группы Рейтинг. Если бы выборы президента Украины состоялись в начале апреля 2021 года, то Зеленского поддержали бы 24,9% украинцев. В конце марта его уровень поддержки составлял 24,7%.
  • 16 марта были опубликованы данные опроса Центра Разумкова. Согласно этим данным, за Зеленского отдали бы свои голоса 19% всех опрошенных или 27% из тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого будет голосовать.
  • Журналист Николай Фельдман считает, что Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга. Свое электоральное ядро президент уже размыл, а поступающие советы от окружения, скорее, навредят рейтингу, чем помогут.

Петр Порошенко Владимир Зеленский КМИС Юлия Тимошенко рейтинги Юрий Бойко социологический опрос Игорь Смешко
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