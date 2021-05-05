Рейтинг Зеленского резко пошел вверх: все данные

Рейтинг Зеленского подскочил до 31% - КМИС / president.gov.ua

Президентский рейтинг Владимира Зеленского подскочил до 31,4% (учитываются голоса тех, кто собирается голосовать и определился с выбором) – по состоянию на середину апреля этого года.

Если бы выборы президента Украины состоялись в указанный период, то именно Зеленский являлся бы бесспорным фаворитом выборной гонки, свидетельствуют данные опроса КМИС.

У его ближайшего соперника Петра Порошенко рейтинг поддержки почти в два раза ниже – 18,1%.

Остальные места распределились так:

Юлия Тимошенко – 11,9%;

Игорь Смешко – 10,4%;

Юрий Бойко – 9,6%.

Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Рейтинг Зеленского подскочил на 31% - КМИС

Напомним, если бы выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, по данным КМИС, за Зеленского отдали бы голоса 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором.

Рейтинг Зеленского: новости