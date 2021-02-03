За кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг

Владимир Зеленский / УНИАН

Если бы выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Однако его поддержка снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Сообщается, что респондентам показывали два возможных списка кандидатов на должность.

Зеленский лидирует по списку А с поддержкой в 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором. Социологи отмечают, что в декабре 2020 года за Зеленского готовы были проголосовать 27% украинцев.

Второе-третье места по электоральным симпатиям украинцев занимают Петр Порошенко (13,7%) и Юрий Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко расположилась на четвертой позиции рейтинга с 11,2% (рост с 7,5% в декабре 2020 года). Виктор Медведчук стал пятым (7,9%).

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В списке Б, который предложили респондентам, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует Игорь Смешко.

В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский – его которого поддержали бы 22,1% респондентов, которые определились с выбором.

На втором месте – Юрий Бойко (17,5%), на третьем – Петр Порошенко (13,1%).

Дальше идут Тимошенко (10,6%), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%).

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