За кого голосовали бы украинцы в апреле 2021 - свежий президентский рейтинг

Социологи выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах президента / УНИАН

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале апреля 2021 года, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. В конце марта уровень поддержки составлял 24,7%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

За экс-президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% (в конце марта таких было 13,9%).

Лидера Батькивщины Юлию Тимошенко поддержали бы 12,1% избирателей (в конце марта - 11,8%).

За Юрия Бойко проголосовали бы 11,9% украинцев (в конце марта - 12,6%).

Далее электоральные симпатии граждан распределились таким образом: Игоря Смешко поддерживают 6,8%, Владимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшко - 4,9%, Дмитрия Разумкова - 4,8%, Евгения Мураева – 4,6%, Андеря Садового - 2,6%, Арсения Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Киру Рудык - 0,4%.

Свежий президентский рейтинг по состоянию на апрель 2021 / ratinggroup.ua

Социологи также смоделировали второй тур президентских выборов - Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами:

пара Зеленский - Порошенко: результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства;

пара Зеленский - Тимошенко: результат 57% на 43%;

пара Зеленский против Бойко - 67% на 33%.

В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии Батькивщина. В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%.

Второй тур выборов президента - за кого голосовали бы украинцы / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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