У Зеленского поднялся рейтинг: кого украинцы видят своим президентом

Рейтинг Зеленского за последний месяц вырос на 4 процентных пункта, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Действующий президент Владимир Зеленский снова одержал бы победу на выборах, если бы выборы президента в Украине проходили в начале марта 2021 года.
За него отдели бы свои голоса 19% всех опрошенных или 27% из тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого будет голосовать, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Так что рейтинг Зеленского за последний месяц вырос на 4 процентных пункта.
Главные соперники Зеленкого – это Петр Порошенко (13,5% опрошенных и 20% тех, кто придет на выборы), Юрий Бойко (13% и 17% соответственно) и Юлия Тимошенко (8% и 10%).
Также респонденты во время опроса моделировали ситуацию, за кого из политиков они проголосовали бы во втором туре – если бы таковой состоялся и туда прошли Зеленский, Порошенко, Бойко и Разумков.
В паре с любым из перечисленных выше соперников Зеленский, по данным опроса, выигрывает президентские выборы.
Разумков побеждает у Бойко и Порошенко. В свою очередь Порошенко, по электоральным предпочтениям украинцев, побеждает во втором туре Бойко.
Рейтинг Зеленского: новости
- 5 марта социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.
- По данным Центра Разумкова, в начале февраля 2021 почти половина украинцев хотела проведения досрочных выборов президента Украины. Согласно опросу, у Владимира Зеленского были шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.
- Согласно опросу КМИС, если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года, то за Зеленского отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что у Виктора Медведчука есть неплохие шансы стать президентом Украины.
- Журналист Николай Фельдман считает, что Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга. Свое электоральное ядро президент уже размыл, а поступающие советы от окружения, скорее, навредят рейтингу, чем помогут.