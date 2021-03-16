У Зеленского поднялся рейтинг: кого украинцы видят своим президентом

Рейтинг Зеленского резко подскочил: что изменилось / УНИАН

Действующий президент Владимир Зеленский снова одержал бы победу на выборах, если бы выборы президента в Украине проходили в начале марта 2021 года.

За него отдели бы свои голоса 19% всех опрошенных или 27% из тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого будет голосовать, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Так что рейтинг Зеленского за последний месяц вырос на 4 процентных пункта.

Главные соперники Зеленкого – это Петр Порошенко (13,5% опрошенных и 20% тех, кто придет на выборы), Юрий Бойко (13% и 17% соответственно) и Юлия Тимошенко (8% и 10%).

Рейтинг Зеленского резко подскочил: что изменилось

Также респонденты во время опроса моделировали ситуацию, за кого из политиков они проголосовали бы во втором туре – если бы таковой состоялся и туда прошли Зеленский, Порошенко, Бойко и Разумков.

В паре с любым из перечисленных выше соперников Зеленский, по данным опроса, выигрывает президентские выборы.

Разумков побеждает у Бойко и Порошенко. В свою очередь Порошенко, по электоральным предпочтениям украинцев, побеждает во втором туре Бойко.

Рейтинг Зеленского: новости