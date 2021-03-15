Готовит новый удар: СМИ выяснили, зачем понадобилось интервью Меган Маркл

Зачем понадобилось интервью Меган Маркл / GettyImages

Интервью Меган Маркл для Опры Уинфри вышло в свет не просто так: невестка Елизаветы II готовится баллотироваться в президенты США.

Как сообщает западное издание Express, представители Меган уже ведут переговоры с высшим эшелоном Демократической партии. Пока что, по данным издания, речь идет о сборе средств и проведении кампании в поддержку Белого дома. Отметим, что в США знаменитости часто становятся послами или представителями разных комитетов политических партий.

В то же время для Меган это может быть лишь политическим трамплином.

Явных препятствий для того, чтобы занять пост президента США для Меган нет: она является гражданкой Штатов, прожила там более четырнадцати лет и уже достигла возраста, который необходим для кандидата.

Политики отмечают, что для политики могут быть полезными популярность супруги принца Гарри и ее позиция по таким вопросам, как расизм, издевательства, психическое здоровье и права работников. К тому же Меган Маркл явно демонстрирует приверженность демократическим ценностям, выступая за гендерное и расовое равенство.

В то же время в демократической партии выказывают опасения, что часть американских избирателей может отпугнуть принадлежность Меган Маркл к королевской семье Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри – что о них сообщалось ранее: