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Меган Маркл публично призналась в желании совершить самоубийство

8 марта 2021, 10:10
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По словам герцогини Сассекской, ей стыдно было признаваться в этом мужу, но она понимала, что "если не признается, то сделает это".

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл публично призналась в желании совершить самоубийство / Reuters

Жена британского принца Гарри Меган Маркл призналась, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, она думала о самоубийстве.

"Я просто не хотела больше жить", - заявила она в беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри в эфире телеканала CBS, и добавила: "Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль".

По словам герцогини Сассекской, ей стыдно было признаваться в этом мужу, но она понимала, что "если не признается, то сделает это". Маркл отметила, что обращалась к членам королевской семьи за помощью, однако ей якобы это запретили делать, так как такие действия "не пошли бы на пользу" всей семье.

Также Меган Маркл намекнула, что в королевской семье она сталкивалась с расизмом. Речь о временах, когда она была беременна первым ребенком. По ее словам, некоторые представители семьи были обеспокоены, "насколько темной будет кожа" малыша.

Она отметила, что королевскую семью тревожил цвет кожи их будущего ребенка Арчи. Герцогиня Сассекская сказала, что об этом рассказал ей принц Гарри. Маркл была крайне расстроена, что их первенец не удостоен титула принца, и отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям семьи.

При этом жена принца Гарри рассказала, что у нее были хорошие отношения с Елизаветой II.

Кроме того, герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри признались, что поженились за три дня до публичной церемонии. Бракосочетание прошло без членов семьи и других гостей в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Сейчас Меган Маркл беременна вторым ребенком, и, как она призналась, это будет девочка.

Меган Маркл и принц Гарри – что о них сообщалось ранее:

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