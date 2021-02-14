Меган Маркл снова беременна от принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл готовиться родить внуку королевы Елизаветы II Гарри второго ребенка.

Как сообщает издание E! Online, пара сделала официальное заявление ко Дню святого Валентина.

В День святого Валентина герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут еще одного ребенка - всего через несколько месяцев после признания Меган, что у нее случился выкидыш.

"Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", - цитирует издание заявление представителей Меган Маркл и принца Гарри.

На данный момент другие подробности о Меган и малыше Гарри неизвестны.

Напомним, что в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.

Тогда ходили слухи о том, что Меган Маркл "бросила" принца Гарри.