Меган Маркл снова беременна от принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями второй раз.
Меган Маркл готовиться родить внуку королевы Елизаветы II Гарри второго ребенка.
Как сообщает издание E! Online, пара сделала официальное заявление ко Дню святого Валентина.
В День святого Валентина герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут еще одного ребенка - всего через несколько месяцев после признания Меган, что у нее случился выкидыш.
"Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", - цитирует издание заявление представителей Меган Маркл и принца Гарри.
На данный момент другие подробности о Меган и малыше Гарри неизвестны.
Напомним, что в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.
Тогда ходили слухи о том, что Меган Маркл "бросила" принца Гарри.