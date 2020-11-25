Меган Маркл потеряла ребенка

Жена прина Гарри Меган Маркл рассказала, что у нее сучился выкидыш / Фото: Reuters

В среду, 25 ноября, жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл открыто рассказала, что в июле этого года у нее случился выкидыш.

"Это было июльское утро, которое начиналось так же обычно, как и любой другой день: приготовила завтрак, покормила собак, приняла витамины...Собрала волосы в хвост, прежде чем вытащить сына из кроватки. После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то не так", - поделилась воспоминаниями о том ужасном дне в своей статье в New York Times Меган Маркл.

39-летняя жена принца Гарри призналась, что для нее это стало "почти невыносимым горем".

"Потерять ребенка означает пережить почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто о нем говорит", - отметила герцогиня.

"Я обнимала своего первенца и понимала, что теряю второго ребенка", - написала она.

"В боли потери мы с мужем узнали, что в комнате со 100 женщинами, 10-20 из них имели выкидыш", - добавляет Меган Маркл.

В то же время, отмечает герцогиня, несмотря на страшную общность этой боли, разговоры о потере ребенка продолжают оставаться табу.

"Некоторые смело делились своими историями, они открыли дверь, зная, что, когда один человек говорит правду, это дает всем нам разрешение на это", - сказала Меган Маркл.

Жена принца Гарри поделилась своим опытом, чтобы призывать людей спрашивать других: "Все у вас в порядке?"

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