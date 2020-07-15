Меган Маркл назвала причину расставания с королевской семьей

Меган Маркл / Suits screenshot

Актриса Форс-Мажоров Меган Маркл сделала неоднозначное заявление, в котором намекнула на причину разрыва с Елизаветой Второй.

38-летняя герцогиня Сассексская воодушевила молодых женщин в записанном девятиминутном видеоролике, приуроченном к саммиту лидеров Girl Up 2020 "бороться с несправедливостью". Издание восприняло слова Меган, как выпад в сторону королевы Елизаветы, пишет Daily Star.

"Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что – нет. Самое сложное – это оказалось самым сложным для меня – подкреплять свои убеждения действиями", – откровенно рассказала Маркл.

Она также призвала к работе в том числе над собой, и попросила научиться терпению.

Эксперты газеты The Sun восприняли ее выступление как завуалированный удар по королеве Великобритании Елизавете II. Они также признали некоторые высказывания жены принца Гарри оправданием их решения отказаться от королевских привилегий.

"Будьте там, где вы находитесь в данный момент. Рост и изменения, которые вы преследуете, могут не ощущаться как что-либо изо дня в день. Но когда вы оглянетесь назад, я обещаю, вы увидите, что все это складывается", - говорит Меган.

Напомним, принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл.

Ранее в сети появилось интервью оператора, который работал с Меган Маркл на Форс-Мажорах. Оказывается, по его словам, Меган Маркл вне камер не такая, какой хочет казаться публично.