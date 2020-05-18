Принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл

Меган Маркл / Форс-Мажоры скриншот

Принц Гарри выплачивает в казну Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт Фрогмор-хауса, который им с Меган Маркл подарила Елизавета II к свадьбе, пишет пишет издание Harpers Bazar.

Меган и Гарри получили от королевы Елизаветы особняк в подарок на свадьбу. Однако супруги решили, что он недостаточно хорош, и провели в нем реставрационные работы: обновили внутренний дизайн интерьера, установили новую систему отопления, газа и водоснабжения. Ремонтные работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов.

Когда Меган и Гарри ушли из семьи, они обязались вернуть всю эту сумму полностью. Более того, сообщается, что Гарри уже начал перечислять деньги: каждый месяц принц будет отдавать по 18 тыс фунтов. На полное покрытие долга у него уйдет 11 лет.

Напомним, что перед отъездом из Канады принц Гарри продал свои семейные антикварные ценности на 62 тысячи долларов.

Ранее в сети появилось интервью оператора, который работал с Меган Маркл на Форс-Мажорах. Оказывается, по его словам, Меган Маркл вне камер не такая, какой хочет казаться публично.

Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи.