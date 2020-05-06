Принц Гарри избавился от оружия на 62 тысячи долларов

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Принц Гарри ради Меган Маркл мог отказаться от своего старинного оружия, которое использовал для охоты. Меган позиционирует себя как эко-защитницу, и выступает против убийства животных, в том числе против охоты.

На фоне этого принц Гарри продал еще в Канаде свои два охотничьих ружья, сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

Принц Гарри еще до переезда в США продал 2 своих ружья охотнику в Канаде - за 50 тысяч фунтов оба.

"Он купил их, потому что хотел, а не потому что они принадлежали Гарри, но он был очень доволен, когда узнал об этом. Это прекрасные образцы, и он очень доволен ими, но он не из тех людей, которые хотят хвастаться своими королевскими связями", - сообщил изданию источник.Читайте такжеПринц Чарльз оплачивает счета Меган Маркл по охране после изгнания из королевской семьи

Кроме того, зоозащитница Джей Гудолл, которая общается с Гарри и Меган, также утверждает, что на решение принца повлияла именно Меган. Гарри даже нарушил семейную традицию, и с 2018 года перестал принимать участи в охоте с отцом и братьями.

Однако, также нельзя не заметить, что продажа ружей совпала с финансовой проблемой пары - после переезда в Канаду, и планирования переселения в США, пара искала новое жилья и средства на охрану, которые в итоге предоставит принц Чарльз.

Гарри в США сблизился с матерью Меган - Дорией, которую они даже планируют взять к себе на проживание.

"Как только карантин закончится, Гарри и Меган переедут в новый дом, и они хотят, чтобы Дория жила с ними. Гарри тоже сблизился с ней, так что он не возражает против той идеи, чтобы теща жила вместе с ними", - утверждает источник.

Ранее в сети появилось интервью оператора, который работал с Меган Маркл на Форс-Мажорах. Оказывается, по его словам, Меган Маркл вне камер не такая, какой хочет казаться публично.