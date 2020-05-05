Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдавала

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Американка Меган Маркл оказалась не той, какой хотела казаться - по информации СМИ, правыми оказались все, кто ставил под сомнение имидж и поведение Меган.

Бывший оператор Форс-Мажоров раскрыл Daily Mail, как на самом деле ведет себя Меган Маркл с людьми.

Экс-оператор Форс-мажоров рассказал детали работы с Меган Маркл. Он вспомнил, как тогда еще не известная актриса впервые пришла на съемочную площадку.

"Обычно, когда вы предлагаете что-то на съемке, звезды не спорят и соглашаются попробовать. Но у нее было свое видение и слишком много власти", - утверждает инсайдер издания.

По словам мужчины, еще неизвестная актриса с самого начала вела себя, как будто является одной из топовых звезд Голливуда, хоть такой и не была.

"Она была очень требовательна и груба. Раньше ее называли принцессой. Когда она приехала, я даже не знал, кто она такая. Меган вела себя как кинодива. Она приехала в бейсболке и, опустив голову и пряча лицо, прошла в гримерку. Все считали, что ведет себя как звезда А-листа, хотя такой не была", – рассказал оператор.Читайте такжеПринц Чарльз оплачивает счета Меган Маркл по охране после изгнания из королевской семьи

Однако, хоть работать с ней было легко, как только выключались камеры, у нее включался режим самого ужасного характера. Кроме того, она не любит, чтобы снимали ее ноги.

"Один из членов нашей команды в какой-то момент стал снимать ее ноги. Когда он это сделал, все посмотрели на него, словно спрашивая: "Что ты делаешь?". Режиссер тут же сказал, что на сегодня это все. Тогда я предположил, что, наверное, это последний раз мы ее видим. А потом выяснилось, что она начала встречаться с принцем", – вспомнил мужчина.

Еще одним требованием Меган Маркл было дорогое шампанское на съемочной площадке и личное утверждение каждой сцены с ней. Такая требовательность и недоверие у всех подчиненных режиссера вызвало возмущение.

Напомним, недавно Меган Маркл Выиграла очередной этап суда против британских СМИ, которые публиковали ее фото и личную переписку с ее отцом Томасом Марклом.

Как известно, спустя короткое время после свадьбу с принцем Гарри, СМИ начали "травить" Меган, публикуя неприглядные факты из ее прошлого. Это было одной и з причин, почему она с мужем покинули Британию и королевскую семью.