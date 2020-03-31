Меган Маркл и принц Гарри написали прощальное письмо

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Герцоги Сассексские складывают с себя полномочия 31 марта, и по этому поводу написали трогательное обращение к всем своим сторонникам, поклонникам и поданным.

Меган Маркл и принц Гарри трогательно попрощались в Instagram перед сложением полномочий.

"Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжиться. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами", - говорит знаменитая пара.

По договору и требованиям Елизаветы II 31 марта - последний день, когда пара пользуется титулами и привилегиями герцогов Сассекских. По требованию королевы, они не будут пользоваться титулами и использовать термин королевской относительно себя.

"Как мы все можем чувствовать, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию - как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, в наших сообществах и на передовой - вместе мы можем поднять друг друга, чтобы осознать полноту этого обещания.", - говорится в заявлении. Меган и Гарри отметили, что самое важное сейчас – это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, которые возникли в результате пандемии коронавируса.

"Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном сдвиге и изменении привычек, мы концентрируем внимание на этой новой главе, чтобы понять, как мы можем внести лучший вклад. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами. Вы были прекрасны! А до тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге. Гарри и Мэган", - попрощались.

Принц и актриса переезжают в США. Меган уже снялась в новом проекте Disney - документальном фильме о слонах. Чем точно будет заниматься принц Гарри - пока что не уточнялось.

Пара не раз отмечала, что ни о чем не жалеет.

Напомним, наследник Елизаветы II принц Чарльз излечился от коронавируса всего за неделю.