Беременная Меган Маркл оставила принца Гарри и уехала в Мексику

Меган Маркл / Форс-Мажоры кадр из сериала

Меган Маркл забеременела вторым ребенком во время карантина из-за коронавируса, и сейчас находится в Мексике без принца Гарри, чтобы отдохнуть.

Пара разругалась из-за выборов президента США, и Меган Маркл уехала отдохнуть в одиночку, пишет издание Elle Mexico.

По информации издания, Меган Маркл забеременела еще до выборов. Во время обостренной борьбы кандидатов, у супругов якобы разошлись мнения по поводу позиции, и Меган сильно разозлилась на мужа из-за этого. Девушка собралась, и на частном самолете улетела отдыхать в Мексику, чтобы дать мужу подумать.

При этом, издание не уточняет ни с кем остался сын Меган Арчи, ни откуда информация о беременности и ссоре.

Принц Гарри и Меган Маркл или их представители пока что никак официально не отреагировали на эту информацию.

Напомним, летом стала известна причина разногласий и расставания Меган Маркл с Букингемским дворцом. Оказывается, все началось задолго до "выплескивания" конфликта в СМИ.

Ранее в сети появилось интервью оператора, который работал с Меган Маркл на Форс-Мажорах. Оказывается, по его словам, Меган Маркл вне камер не такая, какой хочет казаться публично.