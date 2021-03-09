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Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри

9 марта 2021, 19:34

В Букингемском дворце подготовили заявление, но Елизавета II отказалась подписывать данный документ.

Королева Елизавета
Королева Великобритании Елизавета II / Reuters

Королевская семья находится в состоянии сильного шока после двухчасового интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл на американском телевидении.

Как пишет Daily Mail, королева Великобритании Елизавета II вместе с принцем Чарльзом и принцем Уильямом вели переговоры о том, как отреагировать на череду обвинений. По словам инсайдера, этим интервью принц Гарри еще сильнее усугубил и до этого напряженные отношения с семьей.

В Букингемском дворце подготовили заявление, где отмечается любовь и благосклонные эмоции к Меган Маркл и принцу Гарри, но Елизавета II отказалась подписывать данный документ.

Стоит отметить, что в своем интервью Маркл и Гарри обвинили одного члена королевской семьи в расизме из-за того, что он спросил насколько будет черным их ребенок. Они также заявили, что их изгнали из Великобритании отчасти из-за расизма. А также обвинили королевский дворец в неспособности поддержать Меган Маркл, которая хотела покончить с собой.

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Принц Гарри также рассказал о натянутых отношениях со своим отцом. Он отметил, что он не получает никакого финансирования от королевской семьи.

Меган обвинила членов королевской семьи в заговоре, что Арчи никогда не получит титул или надлежащую безопасность. Она также сказала, что официальные лица не смогли встать на защиту пары против "расистских" комментариев. Напротив, они лгали, чтобы защитить других членов королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри – о чем ранее сообщал Главред:

Елизавета II Прин Гарри Меган Маркл
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