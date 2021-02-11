Меган Маркл выиграла суд против MailOnline і Mail On Sunday

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Меган Маркл получила предварительное решение суда по делу против британских таблоидов.

Как сообщает издание Hello Magazine, судья принял решение, что издание неправомерно использовало частную информацию, опубликовав отрывки из письма Меган отцу.

В иске Меган также указано, что оскорбившие ее статьи нарушают авторское право, однако по этому вопросу решение пока не вынесли до нового заседания.

Меган Маркл подает в суд на ANL, издателей MailOnline и Mail On Sunday, за нарушение авторских прав, нарушение ее конфиденциальности и нарушение Закона о защите данных из-за их статей, в которых были показаны части письма, которое она написала своему отцу, 76-летнему Томасу Марклу в августе 2018 года.Читайте такжеОтец Меган Маркл раскрыл нелепую ложь дочки принцу Гарри

Судья Варби вынес Меган "упрощенное судебное решение" по ее иску. В нем говорится: "Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречили этому разумному ожиданию".

Суд решил, что "раскрытие информации не было необходимым или соразмерным средством достижения этой цели".

"По большей части оно вообще не служили этой цели. В целом раскрытие информации было явно чрезмерным и, следовательно, незаконным", - говорится в решении.

Напомним, что в феврале 2019 года Издания опубликовали череду статей с цитатами из писем Меган Маркл своему отцу.

Адвокаты Меган настаивали на том, что журналисты занимались травлей, унижали герцогиню и намеренно вырвали ее фразы из контекста.

В октябре 2019-го принц Гарри также выпустил официальное заявление, рассказав, что травля его супруги в СМИ зашла слишком далеко и он займется восстановлением справедливости.

Незадолго до этого принц Генри выиграл суд по поводу другой статьи, в которой утверждалось, что он пренебрегает королевскими морскими пехотинцами после ухода с поста высокопоставленного члена королевской семьи. Он доказал, что до сих пор совершает переводы Фонду Invictus Games.

Ранее сестра Меган Маркл Саманта выпустила книгу о вражде с актрисой.