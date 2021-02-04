Сводная сестра Меган Маркл выпустила книгу о вражде с актрисой

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Сводная сестра Меган Маркл, дочь ее отца Томаса написала книгу, которая предусматривает несколько томов продолжения, о том, как она ссорилась с Меган Маркл.

Как сообщает Daily Mail, в книге раскрывается обида родственников Меган Маркл по отцовской линии из-за ее свадьбы с принцем Гарри.

В книге "Дневник сестры принцессы-выскочки: Часть 1" раскрываются подробности воспитания братьев и сестер Маркл, включая соперничество между Меган и Самантой, когда их отец все еще был женат на матери актрисы Дорие Рагланд.

Саманта подчеркнула, какой милой и хорошей была Меган в детстве, и как доросла до того, что прекратила общаться с семьей.

Журналисты издания указали, что Меган Маркл стало плохо, когда она узнала, о чем книга ее сводной сестры.

Пресс-служба Меган Маркл пока что никак не отреагировала на выход книги.

Напомним, Саманта на 17 лет старше Меган, она рассорилась с сестрой перед ее второй свадьбой, и анонсировала книгу о Меган около 4 лет назад.

До этого отец Меган Маркл объявил, что снимает фильм о Меган Маркл, в котором хочет показать, в кого она превратилась из милой девочки.