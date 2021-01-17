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Про Меган Маркл снимают новый фильм

17 января 2021, 14:45

Актриса Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, спасаясь от внимания СМИ, но теперь их жизнь станет в центре внимания из-за нового фильма.

Меган Маркл
Меган Маркл / Форс-мажоры Universal Cable Productions

Американская актриса Меган Маркл "завязала" с кино после того, как вышла за принца Гарри - это было условие для вхождения в королевскую семью. Несмотря на то, что пара отказалась от титулов и живет "жизнью смертных", они договорились об озвучке картин для Netflix и записываются для Sportify.

Теперь же Меган Маркл станет звездой нового документального фильма. Отец Меган, с которым у нее сложились тяжелые отношения после свадьбы из-за попыток пиариться, решил снять фильм про дочку. Как пишет The Sun, он планирует завершить его до 2021 года.

Томас Маркл хочет рассказать о своей жизни и семье. Когда-то он уже снимал фильмы - у него есть опыт, и он сделал ставку на интерес к его дочке.

В своем документальном фильме он "планирует затронуть тему любви к театру и телевидения".

"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера", – рассказал Томас Маркл.Читайте такжеКонфликт Меган Маркл во дворце начался еще до свадьбы с принцем Гарри

Он пожаловался, что отношения с Меган Маркл были в порядке до того, момента, пока она не вышла замуж и не переехала в Канаду. После этого все становилось только хуже.

"У нас была хорошая совместная жизнь, вплоть до ее первого брака и переезда в Канаду. Тогда началась новая история! Это будет нечто вроде: "Что случилось с моей дочкой?", - объяснил Томас.

Фильм сосредоточится на личной жизни Меган Маркл, и покажет ее еще до того, как она познакомилась с теперешним мужем.

"В моем документальном фильме будут несколько новых видео и моя любимая фотография моей "детки", и мы попытаемся выяснить, что пошло не так. Думаю, мы хорошо поработаем", - добавил он.

Томас Маркл имеет 50 лет опыта на телевидении, он получил две премии Эмми за свою работу в американской мыльной опере General Hospital.

Напомним, после свадьбы с принцем Гарри и переезда дочки в Лондон, Томас и его родственники стали постоянно упрекать Меган за то, что она "зазналась", и давать СМИ интервью, порочащие актрису и всю британскую королевскую семью.

С Томасом пытались договориться и сама Меган Маркл, и члены королевской семьи, но все зря. В итоге, Меган Маркл объявила, что не общается с отцом.

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