Порошенко с опятами стал мэмом в соцсетях

Экс-президент похвастался своим урожаем и взорзвал Сеть.
Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко выложил на странице в Facebook фото, на котором предстал с тремя ведрами опят.
Таким образом экс-глава украинского государства похвастался своим урожаем "тихой охоты".
Пользователи Сети мгновенно отреагировали на хвастовство политика и создали смешные мэмы.
В частности, внимание украинцев привлекли не грибы, а нож, который сжимал в руке Порошенко перед объективом.
Юзеры показались довольно креативными и представили Порошенко в самых различных образах, которым соответствует нож.
Напомним, ранее Сеть взорвали мэмы о Моршине, где почти не болеют ковидом.
Автор: Ульяна Виноградова