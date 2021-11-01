Порошенко с опятами стал мэмом в соцсетях

Порошенко в роли главаря героев фильма Неудержимые / Соцсети

Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко выложил на странице в Facebook фото, на котором предстал с тремя ведрами опят.

Таким образом экс-глава украинского государства похвастался своим урожаем "тихой охоты".

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на хвастовство политика и создали смешные мэмы.

В частности, внимание украинцев привлекли не грибы, а нож, который сжимал в руке Порошенко перед объективом.

Юзеры показались довольно креативными и представили Порошенко в самых различных образах, которым соответствует нож.

Напомним, ранее Сеть взорвали мэмы о Моршине, где почти не болеют ковидом.