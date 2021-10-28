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Ноев ковчег в Украине: соцсети взорвались шутками о Моршине, где почти не болеют ковидом

28 октября 2021, 06:26

В городе всего 22 больных коронавирусом и ни один из них не нуждается в госпитализации. Украинцы уже прозвали это "Моршинским чудом".

Соцсети шутят о полностью вакцинированном Моршине / твиттер Petronium

В большинстве городов Украины сейчас сложная ситуация с коронавирусом: заболеваемость растет, а медиков и мест в больницах не хватает. Однако в Моршине на Львовщине все иначе. Там только 22 больных. К тому же они спокойно лечатся дома.

Весной в курортном Моршине провели эксперимент – пилотный проект по массовой вакцинации населения против коронавирусной болезни. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.

До массового распространения штамма Дельта в Моршине вообще почти не было больных. Пока нет ни одного госпитализированного.

Учитывая объявленную статистику, социальные сети "взорвались" различными мемами, шутками и предположениями относительно ситуации в Моршине. Преимущественно, реакция людей свидетельствует об удачном эксперементе Минздрава. Некоторые даже шутят, что планируют переезжать.

Путь к Моршину / Фото из фейсбука "Баба и кот"
Люди уже собирают вещи / Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
Все – в Моршин / Фото из твиттера Petronium
Фото из фейсбука "Мы не праздновали"

Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации.

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Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".

Беспокойство "антивакцинаторов" / Фото "Последний капиталист"
Фото из твиттера Fox sans frontieres
Как Моршин борется с фейками / Фото из фейсбука Саши Подуфалова
Жители Моршина / Фото из Фейсбука Goni Мемасы

Моршинские вакцины / Фото "Мемаграм"

В Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцинация – лучшая защита от коронавируса. Дело в том, что вакцинированные имеют меньше всего рисков тяжелого течения болезни.

Сейчас в Украине привили 9 363 493 человека, из них: получили одну дозу – 9 363 491; полностью иммунизированы – 7 138 082.

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