Ноев ковчег в Украине: соцсети взорвались шутками о Моршине, где почти не болеют ковидом

В городе всего 22 больных коронавирусом и ни один из них не нуждается в госпитализации. Украинцы уже прозвали это "Моршинским чудом".
В большинстве городов Украины сейчас сложная ситуация с коронавирусом: заболеваемость растет, а медиков и мест в больницах не хватает. Однако в Моршине на Львовщине все иначе. Там только 22 больных. К тому же они спокойно лечатся дома.
Весной в курортном Моршине провели эксперимент – пилотный проект по массовой вакцинации населения против коронавирусной болезни. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.
До массового распространения штамма Дельта в Моршине вообще почти не было больных. Пока нет ни одного госпитализированного.
Учитывая объявленную статистику, социальные сети "взорвались" различными мемами, шутками и предположениями относительно ситуации в Моршине. Преимущественно, реакция людей свидетельствует об удачном эксперементе Минздрава. Некоторые даже шутят, что планируют переезжать.
Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации.
Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".
В Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцинация – лучшая защита от коронавируса. Дело в том, что вакцинированные имеют меньше всего рисков тяжелого течения болезни.
Сейчас в Украине привили 9 363 493 человека, из них: получили одну дозу – 9 363 491; полностью иммунизированы – 7 138 082.