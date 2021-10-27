"Есть области не красные, а "бордовые": Радуцкий заявил об угрозе коллапса медицинской системы

В Украине спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 / Reuters

Несмотря на рекордную смертность ковид-пациентов и переполненные больницы, пик болезни еще впереди. Количество больных и дальше будет увеличиваться. Не исключают, что может случиться коллапс медицинской системы.

Такое мнение озвучил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий в интервью "24 каналу". Он пояснил, что сейчас в стране большая нагрузка на медсистему и вскоре может не хватить врачей и коек для больных. Худшее, что может произойти – это коллапс медицинской системы.

"К сожалению, мы видим, что это еще не пик. По последним прогнозам Минздрава и Национальной академии медицинских наук, через неделю может начаться пик. Если этот пик будет примерно 30 – 40 тысяч инфицированных в сутки, то система выдержит. Если больше – это уже вопрос", – заявил Радуцкий.

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Он пояснил, что в некоторых областях уже 90% больничных коек загружено – это близко к коллапсу. В Херсонскую область ГСЧС направила мобильный госпиталь, в котором есть 120 коек. Однако таких госпиталей на каждую область не хватит.

"Есть области, где ситуация очень тяжелая. Это не красная зона, а такая бордовая. Еще темнее красной", – отметил Радуцкий.

Ситуация с коронавирусом в Украине