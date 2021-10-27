В Украине в "красную" зону переходят еще 7 областей: какие ограничения вводятся

В "красную" зону попали новые регионы / УНИАН

К красной зоне карантина отнесли еще ряд областей. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Ограничения вступят в силу с 00:00 30 октября.

Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов через свой телеграм.

Что запрещено в красной зоне карантина

По новым правилам в красной карантинной зоне запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учебных заведений, кроме заведений, где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры;

работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Важно подчеркнуть, эти ограничения не будут применяться, если у всего персонала и посетителей заведений или мероприятий, будут желтые или зеленые COVID-сертификаты. Также на людей с зеленым COVID-сертификатом не действуют ограничения на межобластные перевозки.

Желтый сертификат можно получить после первой дозы вакцины, он действует 120 дней с момента прививки.

можно получить после первой дозы вакцины, он действует 120 дней с момента прививки. Зеленый сертификат выдают после введения второй дозы вакцины или через две недели после применения однократной вакцины, он действует год.

Что останется разрешенным в красной зоне

Согласно правилам, в красной зоне эпидопасности разрешается: