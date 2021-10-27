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В Украине в "красную" зону переходят еще 7 областей: какие ограничения вводятся

27 октября 2021, 10:40

Это связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

Карантин
В "красную" зону попали новые регионы / УНИАН

К красной зоне карантина отнесли еще ряд областей. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Ограничения вступят в силу с 00:00 30 октября.

Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов через свой телеграм.

Что запрещено в красной зоне карантина

По новым правилам в красной карантинной зоне запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа учебных заведений, кроме заведений, где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры;
  • работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Важно подчеркнуть, эти ограничения не будут применяться, если у всего персонала и посетителей заведений или мероприятий, будут желтые или зеленые COVID-сертификаты. Также на людей с зеленым COVID-сертификатом не действуют ограничения на межобластные перевозки.

  • Желтый сертификат можно получить после первой дозы вакцины, он действует 120 дней с момента прививки.
  • Зеленый сертификат выдают после введения второй дозы вакцины или через две недели после применения однократной вакцины, он действует год.

Что останется разрешенным в красной зоне

Согласно правилам, в красной зоне эпидопасности разрешается:

  • работа предприятий общественного питания по адресной доставке и навынос,
  • работа учебных заведений, если 100% работников получили две прививки против COVID-19,
  • прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торговли: пищевыми продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растительных площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами.
viber
коронавирус в Украине Олег Немчинов красная зона вакцинация от коронавируса
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