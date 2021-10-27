В Украине неумолимо растет число смертей от коронавируса: в каких областях ситуация хуже всего

Только за прошедшие сутки от COVID-19 в Украине умерло 692 человека.
Согласно данным на утро среды, 27 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 22 574 человек. Из них 1 532 детей и 399 медицинских работника.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 5 925 человек, выздоровели 11 593 людей.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477) и Запорожской (1335) областях. 1416 случаев коронавируса диагностировано в Киеве.
Коронавирус в Украине 26 октября – статистика
- госпитализированы – 5 925 человек;
- летальных случаев – 692;
- выздоровели – 11 593 человек;
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- заболело - 2 825 733 человек;
- выздоровели - 2 401 705 человек;
- летальных исходов - 65 628;
- проведения ПЦР-тестов - 14 154 508;
Вакцинация в Украине
- Вакцинировались – 291 293;
- Одна доза – 212 013;
- Вторая доза – 79 280.
В Минздраве также отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе были невакцинированы.
Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.
В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону.