В Украине неумолимо растет число смертей от коронавируса: в каких областях ситуация хуже всего

Последние данные Минздрава / Фото Reuters

Согласно данным на утро среды, 27 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 22 574 человек. Из них 1 532 детей и 399 медицинских работника.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 5 925 человек, выздоровели 11 593 людей.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477) и Запорожской (1335) областях. 1416 случаев коронавируса диагностировано в Киеве.

Коронавирус в Украине 26 октября – статистика

госпитализированы – 5 925 человек;

летальных случаев – 692;

выздоровели – 11 593 человек;

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заболело - 2 825 733 человек;

выздоровели - 2 401 705 человек;

летальных исходов - 65 628;

проведения ПЦР-тестов - 14 154 508;

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Вакцинация в Украине

Вакцинировались – 291 293;

Одна доза – 212 013;

Вторая доза – 79 280.

В Минздраве также отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе были невакцинированы.

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Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тыс. украинцев / moz.gov.ua

​Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону.