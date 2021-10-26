В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун

Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности, уточнил Ляшко.
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.
В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.
"Будет завтра или послезавтра созвано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято такое решение", – рассказал он в эфире программы "Свобода слова". По его словам, таким образом уже 13 областей будут находиться в "красной" зоне.
Министр здравоохранения напомнил, что локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности. При этом Ляшко отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы этого не произошло.
Хронология карантина в Украине
- 11 марта 2020 года – правительство ввело жесткий карантин на территории всей страны;
- 12 марта – 11 мая 2020 года – жесткий карантин в Украине;
- 12 мая – 13 ноября 2020года – адаптивный карантин;
- 14 ноября – 30 ноября 2020 года – карантин выходного дня;
- 30 ноября 2020 года – 28 февраля 2021 года – запланированный адаптивный карантин;
- 8 января – 24 января 2021 года – запланированный жесткий карантин;
- С 25 января 2021года – общенациональный карантин с ограничениями оранжевой зоны;
- С 24 февраля 2021года – общенациональный карантин с ограничениями желтой зоны.
- С 7 июня – ослабление ограничений, адаптивный карантин;
- До 31 декабря 2021 года – адаптивный карантин.
- С 22 сентября – вся Украина перешла в желтую зону.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине за минувшие сутки 26 октября коронавирусом заразилось более 19 тысяч человек. Среди них 338 медиков и 1 414 детей.
За сутки в больницы из-за болезни госпитализировали 2 939 человек, а 734 – умерли от осложнений. Это самый большой показатель смертности за все время пандемии. В то же время 9 738 больных успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 760) и Одесской (1 605) областях.