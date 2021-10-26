В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун

Ляшко рассказал, когда в Украине введут локдаун / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.

"Будет завтра или послезавтра созвано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято такое решение", – рассказал он в эфире программы "Свобода слова". По его словам, таким образом уже 13 областей будут находиться в "красной" зоне.

Министр здравоохранения напомнил, что локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности. При этом Ляшко отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы этого не произошло.

Хронология карантина в Украине

11 марта 2020 года – правительство ввело жесткий карантин на территории всей страны;

– правительство ввело жесткий карантин на территории всей страны; 12 марта – 11 мая 2020 года – жесткий карантин в Украине;

– жесткий карантин в Украине; 12 мая – 13 ноября 2020 года – адаптивный карантин;

– адаптивный карантин; 14 ноября – 30 ноября 2020 года – карантин выходного дня;

– карантин выходного дня; 30 ноября 2020 года – 28 февраля 2021 года – запланированный адаптивный карантин;

– запланированный адаптивный карантин; 8 января – 24 января 2021 года – запланированный жесткий карантин;

– запланированный жесткий карантин; С 25 января 2021 года – общенациональный карантин с ограничениями оранжевой зоны;

– общенациональный карантин с ограничениями оранжевой зоны; С 24 февраля 2021 года – общенациональный карантин с ограничениями желтой зоны.

– общенациональный карантин с ограничениями желтой зоны. С 7 июня – ослабление ограничений, адаптивный карантин;

– ослабление ограничений, адаптивный карантин; До 31 декабря 2021 года – адаптивный карантин.

– адаптивный карантин. С 22 сентября – вся Украина перешла в желтую зону.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за минувшие сутки 26 октября коронавирусом заразилось более 19 тысяч человек. Среди них 338 медиков и 1 414 детей.

За сутки в больницы из-за болезни госпитализировали 2 939 человек, а 734 – умерли от осложнений. Это самый большой показатель смертности за все время пандемии. В то же время 9 738 больных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 760) и Одесской (1 605) областях.