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Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей Украине

20 октября 2021, 13:50

Премьер отметил, что даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Шмыгаль
Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Шмыгаля / УНИАН

В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, власти не планируют вводить полный локдаун. В частности потому, что "единственной альтернативой локдауна является массовая вакцинация".

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что даже в красной зоне карантина бизнес и общественные заведения смогут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы от коронавируса.

Нынешнюю ситуацию с коронавирусной болезнью в Украине Шмыгаль назвал самым большим вызовом за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни, отметил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что с 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры будут иметь COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте.

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал два пути развития ситуации с коронавирусом для страны – вакцинация или локдаун.

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Денис Шмыгаль коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса локдаун
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