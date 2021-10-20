Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей Украине

Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Шмыгаля / УНИАН

В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, власти не планируют вводить полный локдаун. В частности потому, что "единственной альтернативой локдауна является массовая вакцинация".

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что даже в красной зоне карантина бизнес и общественные заведения смогут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы от коронавируса.

Нынешнюю ситуацию с коронавирусной болезнью в Украине Шмыгаль назвал самым большим вызовом за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни, отметил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что с 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры будут иметь COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте.

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал два пути развития ситуации с коронавирусом для страны – вакцинация или локдаун.