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Резкий рост зараженных: за сутки в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей

20 октября 2021, 08:22

В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.

коронавирус,больница
С коронавирусом госпитализировали еще почти 5,5 тысячи человек / Reuters

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 435 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7 605 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 1023 случая;
  • Винницкая область - 444 случая;
  • Волынская область - 496 случаев;
  • Днепропетровская область - 1253 случая;
  • Донецкая область - 1040 случаев;
  • Житомирская область - 640 случаев;
  • Закарпатская область - 239 случаев;
  • Запорожская область - 1225 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 446 случаев;
  • Киевская область - 562 случая;
  • Кировоградская область - 112 случаев;
  • Луганская область - 742 случая;
  • Львовская область - 943 случая;
  • Николаевская область - 437 случаев;
  • Одесская область - 1606 случаев;
  • Полтавская область - 935 случаев;
  • Ровенская область - 782 случая;
  • Сумская область - 912 случаев;
  • Тернопольская область - 588 случаев;
  • Харьковская область - 1242 случая;
  • Херсонская область - 947 случаев;
  • Хмельницкая область - 954 случая;
  • Черкасская область - 544 случая;
  • Черновицкая область - 622 случая;
  • Черниговская область - 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 679 185 человек;
  • выздоровели - 2 344 799 человек;
  • летальных исходов - 61 843;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.
Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 20 октября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.

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"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

Также ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

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