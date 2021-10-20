Резкий рост зараженных: за сутки в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей

В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.
По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 435 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7 605 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 1023 случая;
- Винницкая область - 444 случая;
- Волынская область - 496 случаев;
- Днепропетровская область - 1253 случая;
- Донецкая область - 1040 случаев;
- Житомирская область - 640 случаев;
- Закарпатская область - 239 случаев;
- Запорожская область - 1225 случаев;
- Ивано-Франковская область - 446 случаев;
- Киевская область - 562 случая;
- Кировоградская область - 112 случаев;
- Луганская область - 742 случая;
- Львовская область - 943 случая;
- Николаевская область - 437 случаев;
- Одесская область - 1606 случаев;
- Полтавская область - 935 случаев;
- Ровенская область - 782 случая;
- Сумская область - 912 случаев;
- Тернопольская область - 588 случаев;
- Харьковская область - 1242 случая;
- Херсонская область - 947 случаев;
- Хмельницкая область - 954 случая;
- Черкасская область - 544 случая;
- Черновицкая область - 622 случая;
- Черниговская область - 178 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 679 185 человек;
- выздоровели - 2 344 799 человек;
- летальных исходов - 61 843;
- проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.
Коронавирус в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.
"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.
По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.
Также ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.