Новые правила карантина: украинцев без прививки не пустят в транспорт

В Украине усилят карантин / УНИАН

В понедельник, 11 октября, Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина в Украине, пишет Новое время.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

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