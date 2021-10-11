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В Украине хотят усилить карантин: транспорт и кафе только при наличии COVID-сертификата

11 октября 2021, 17:00

Известно, что новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных.

маски,карантин
Кабмин намерен ужесточить карантин / Reuters

Кабмин намерен значительно усилить карантин в нашей стране - известно, что новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных, сообщает Офис президента.

Такой вопрос обсуждали сегодня на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Какого транспорта это будет касаться:

  • поезда;
  • автобусы;
  • самолеты.

Как отметили в ОП, речь идет о межобластном транспортном сообщении.

Коронавирус в Украине

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

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Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

В Сети опубликовали видео, якобы записанное в Центральной клинической городской больнице №3 города Донецк, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР". На кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах складывают тела умерших от коронавируса людей в зеленых мешках на каталку. Другие – лежат прямо на полу в коридорах.

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