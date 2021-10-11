В Украине хотят усилить карантин: транспорт и кафе только при наличии COVID-сертификата

Кабмин намерен ужесточить карантин / Reuters

Кабмин намерен значительно усилить карантин в нашей стране - известно, что новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных, сообщает Офис президента.

Такой вопрос обсуждали сегодня на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Какого транспорта это будет касаться:

поезда;

автобусы;

самолеты.

Как отметили в ОП, речь идет о межобластном транспортном сообщении.

Коронавирус в Украине

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

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Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

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