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Официальная COVID-статистика в Украине занижена в 4 раза – эпидемиолог

11 октября 2021, 06:41
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В регионах Центры по контролю заболеваемости не успевают вносить данные в общий реестр. Система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

коронавирус
Реальная коронавирусная статистика отличается от официальной в разы, считает Александрин / Фото Reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться. Все тенденции, которые мы наблюдаем в последнее время, к этому ведут. Такой прогноз озвучил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин.

При этом врач рассказал в интервью изданию Obozrevatel, что COVID-статистика в Украине занижена. По состоянию на 6 октября по данным Центра общественного здоровья Минздрава, количество положительных тестов за сутки составило 24 тысячи, а официально зарегистрированных новых случаев только 12 тысяч.

"Это говорит о том, что на самом деле количество выявленных положительных тестов в два раза больше, чем количество новых случаев. То есть в регионах Центры по контролю заболеваемости не успевают вносить данные в общий реестр. На сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами. Я думаю, что у нас статистика отличается от реальной, как минимум, в 4 раза", - отметил Александрин.

Эпидемиолог добавил, что более чем за полтора года Украина так и не смогла выстроить качественную систему эпидемиологического надзора, которая должна показывать, какие штаммы циркулируют на территории Украины, какое количество новых случаев заболевания и какие тенденции нас ожидают.

Читайте такжеСчет пойдет на недели: эксперт рассказал о полной беспомощности Украины перед пандемией COVID-19"Это накладывается на то, что у нас очень низкий охват вакцинопрофилактикой населения, особенно групп риска. Мы так и не смогли наладить этот процесс. Поэтому мы будем отмечать тяжелое течение COVID-19 и смертность, в первую очередь, среди групп риска", - резюмировал он.

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Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Но перечень профессий, для которых прививки обязательны, могут расширить. В него могут внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. "Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата", - сказал он.

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