В Украине подскочило число областей в "оранжевой" зоне карантина

За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская области.
В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.
За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская области, но выпала Ровенская, говорится в сообщении на сайте Министерство здравоохранения.
Какие области попали в "оранжевую" зону
За последние сутки в список добавились несколько областей: Волынская и Одесская область. Вместе с тем Ровенская область вышла из "оранжевой" зоны.
Полный список "оранжевой" зоны
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Где самый высокий уровень заболеваемости
Самый высокий уровень заболеваемости сразу в нескольких областях:
- Черновицкой области — 799 на 10 тыс. населения;
- Луганской — 780;
- Сумской — 548;
- Херсонской — 529;
- Харьковской — 526;
- Запорожской — 505;
- Донецкой — 504.
Читайте такжеВо Львове ужесточают карантин: с 18 октября школы уходят на дистанционное обучение
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.