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В Украине подскочило число областей в "оранжевой" зоне карантина

10 октября 2021, 13:37
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За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская области.

карантин, коронавирус
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская области, но выпала Ровенская, говорится в сообщении на сайте Министерство здравоохранения.

Какие области попали в "оранжевую" зону

За последние сутки в список добавились несколько областей: Волынская и Одесская область. Вместе с тем Ровенская область вышла из "оранжевой" зоны.

Полный список "оранжевой" зоны

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Где самый высокий уровень заболеваемости

Самый высокий уровень заболеваемости сразу в нескольких областях:

  • Черновицкой области — 799 на 10 тыс. населения;
  • Луганской — 780;
  • Сумской — 548;
  • Херсонской — 529;
  • Харьковской — 526;
  • Запорожской — 505;
  • Донецкой — 504.
/ moz.gov.ua

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Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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коронавирус карантин в Украине зоны карантина
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