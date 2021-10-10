В Украине подскочило число областей в "оранжевой" зоне карантина

В Украине расширили "оранжевую" зону карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская области, но выпала Ровенская, говорится в сообщении на сайте Министерство здравоохранения.

Какие области попали в "оранжевую" зону

За последние сутки в список добавились несколько областей: Волынская и Одесская область. Вместе с тем Ровенская область вышла из "оранжевой" зоны.

Полный список "оранжевой" зоны

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Где самый высокий уровень заболеваемости

Самый высокий уровень заболеваемости сразу в нескольких областях:

Черновицкой области — 799 на 10 тыс. населения;

Луганской — 780;

Сумской — 548;

Херсонской — 529;

Харьковской — 526;

Запорожской — 505;

Донецкой — 504.

/ moz.gov.ua

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.