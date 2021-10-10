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В Украине могут расширить список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

10 октября 2021, 12:12

В перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

вакцинация,вакцина
В Украине хотят расширить список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса / Reuters

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Но перечень профессий, для которых прививки обязательны, могут расширить.

Как заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, согласно приказу, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

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В то же время, по словам Радуцкого, в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

"Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи, Минздрав вынужден применять ограничения для невакцинированных", — отметил Радуцкий.

Коронавирус в Украине

За сутки 9 октября коронавирус в Украине выявили у 11 344 жителей страны. В том числе заболели 1449 детей и 122 медработника. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3712 человек; летальных случаев – 162; выздоровели - 2581 человек.

9 октября Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. Так, в "оранжевую" зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Администрации школ в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19, заявил заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. "Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата", - сказал он.

viber
коронавирус новости Украины Михаил Радуцкий вакцинация от коронавируса
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