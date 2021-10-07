УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

7 октября 2021, 19:05
Прослушать новость
Остановить

Приказ Минздрава вступает в силу через месяц с момента его публикации.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Невакцинированные будут отстранены от работы без сохранения заработной платы / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинском и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Читайте такжеМассовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условияВ Минздраве также подчеркнули, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее мы сообщали, что администрация школы в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Об этом заявил заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Чиновник говорит, что директора, в перспективе, даже получат право объявлять выговор либо даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией работников.

Автор: Сергей Кущ
viber
Минздрав вакцинация
Сейчас вы просматриваете новость «Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально вышеУдачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Убили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в ЧерниговеУбили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучиеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие Под строгим запретом: в Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть в магазинПод строгим запретом: в Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть в магазин Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минутСамая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут

Последние новости

19:27

Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

19:05

Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

18:48

В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

18:42

Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021 Видео

18:42

В Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифры

Реклама
18:27

"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

18:17

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в помещении

18:15

"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят больных с COVID каждые 10 минут Видео

17:31

В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

17:30

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду Видео

17:26

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

17:25

Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова мнение

17:14

У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги Видео

17:05

ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

16:55

Меланома: симптомы, которые должны насторожить

16:46

"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения Видео

16:45

Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

16:22

Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Видео

16:11

В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса Видео

16:01

В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

Реклама
15:31

Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

15:21

"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

15:17

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

15:13

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Видео

15:00

Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками Видео

14:59

"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

14:43

Отставка Разумкова: как из самых близких друзей получаются самые опасные враги мнение

14:28

Комитет ВР поддержал криминальную ответственность за незаконное строительство

14:27

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

14:22

В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты: как их получить Видео

14:05

Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

13:40

"Деньги любят тишину": Шмыгаль загадочно ответил на вопрос, получит ли Украина транш МВФ Видео

13:20

На глазах у жены залил все кровью: под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер

13:12

"Оранжевых" областей в Украине уже 12: где самая худшая ситуация с коронавирусом

13:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:35

"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

12:30

Тела пришлось вырезать: в жуткой аварии в Польше погибли молодые украинцы Видео

12:07

"Ким, это ты?" Леся Никитюк заинтриговала фанатов радикальной сменой имиджа

11:47

Один шанс из ста: в Днепре врачи спасли бойца ВСУ со сквозным пулевым ранением головы

11:47

Разумкова отправили в отставку

Реклама
11:46

Сразу три европейские страны приостановили прививки молодежи вакциной Moderna Видео

11:45

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

11:29

Падал со скоростью 54 км/ч: в Луцке кусок балкона чуть не проломил голову прохожему

11:25

Ученые выяснили, почему мужчины чаще женщин болеют раком

10:59

"Когда фотка с Кадыровым?": украинцы набросились на Зинченко после фото с российским бойцом Хабибом

10:27

В Днепре устроили "коридор позора" зрителям концерта вдовы Михаила Круга Видео

10:11

"Больные в коридоре, всем нужен кислород": в Мелитополе скорые привозят СOVID-больных каждые 10 минут Видео

10:05

"Исторический прорыв в науке": ВОЗ впервые в истории одобрила вакцину от малярии Видео

09:33

Мрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФ Видео

09:05

"Мама не купила – значит, не любит": в школе под Сумами ученика затравили из-за печатных тетрадей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять