Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

Невакцинированные будут отстранены от работы без сохранения заработной платы / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинском и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Читайте такжеМассовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условияВ Минздраве также подчеркнули, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее мы сообщали, что администрация школы в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Об этом заявил заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Чиновник говорит, что директора, в перспективе, даже получат право объявлять выговор либо даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией работников.