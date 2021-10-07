"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

В мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривиты / REUTERS

Администрация школы в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Об этом зявил в комментарии порталу Обозреватель заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Чиновник говорит, что директора, в перспективе, даже получат право объявлять выговор либо даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией работников.

По словам Мондриевского, соответствующий механизм уже отрабатывается в столичной администрации.

"Мы сейчас отрабатываем механизм, чтобы коллективы сами решали, как организовать работу с теми, кто не хочет вакцинироваться", – рассказал чиновник.

Мондриевский говорит, что в КГГА надеются ‒ коллективы примут решение о том, что те работники, которые не вакцинированы, будут находиться дома, не ходить на работу и не получать зарплату.

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Чиновник добавил, что вакцинация в Украине не является обязательной, однако но этот вопрос нельзя пускать на самотек ‒ ведь речь идет о безопасности и здоровье как работников учебных заведений, так и детей.

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Напомним, ранее руководитель Минздрава Виктор Ляшко допускал в Украине принудительную вакцинацию от коронавируса. Министр заявил, что ее применение к отдельным группам населения предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней".

Позднее в документе, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), говорилось, что в Украине чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.