УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

21 сентября 2021, 11:49

Вопрос обязательной вакцинации отдельных групп населения уже обсуждают в правительстве.

вакцинация
Власть сейчас рассматривает введение определенных категорий профессий в состав декретированных / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает в Украине принудительную вакцинацию от коронавируса.

В эфире телеканала ICTV министр заявил, что ее применение к отдельным группам населения предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней".

"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", — пояснил Ляшко.

Министр не конкретизировал, кого может коснуться принудительная вакцинация, но отметил, что власть сейчас рассматривает введение определенных категорий профессий в состав декретированных.
Читайте такжеCOVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при леченииГоворится о людях, которые могут выходить на работу после того, как пройдут полный курс прививок против определенных инфекционных болезней.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина может перейти к вакцинации детей от коронавируса после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.

Реклама

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут. В то же время глава правительства отметил, что власти могут "вводить обязательность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить"В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" В Украину идут крепкие заморозки и новое похолоданиеВ Украину идут крепкие заморозки и новое похолодание Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИСтрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врачаКто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача Евгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезниЕвгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезни

Последние новости

11:49

Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

11:29

Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче" Видео

11:23

"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста Видео

11:18

Срок уведомления об изменении договорной цены газа должен быть уменьшен - заявление Ассоциации

11:12

COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

Реклама
10:58

"Косит под больного": подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Львова признали невменяемым Видео

10:31

Невакцинированных украинцев хотят заставить сдавать тесты на коронавирус за свои деньги - Минфин

10:29

По цене новенькой иномарки: в Одессе ошарашили рекордной стоимостью тушки тунца Видео

10:08

Передвигается ползком вдоль потолка: пенсионерка из Харькова превратила свою квартиру в помойку Видео

09:47

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты Видео

09:40

Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи Видео

09:36

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

09:16

В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список Видео

09:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

08:57

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:55

Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме Видео

08:51

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

08:44

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

08:30

Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю Видео

08:29

Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию Видео

Реклама
08:07

"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

07:45

В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо мнение

07:12

Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы Видео

06:50

Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски мнение

06:43

"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине Видео

05:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

05:10

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

04:49

Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

04:15

Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

03:50

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

03:34

Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

03:12

Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

02:19

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

01:58

Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом Видео

01:35

Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

01:15

Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: 7 советов на каждый день

20 сентября, понедельник
23:47

Ляшко назвал причину 99% летальных случаев от COVID-19 в Украине Видео

23:33

Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и чем они опасны Видео

22:55

В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину Видео

22:31

В Украине обнаружили опасное мясо, которое массово продают в магазинах Видео

Реклама
22:01

"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Видео

21:38

Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей Танцев со звездами вместо Тины Кароль Видео

20:56

В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Видео

20:35

Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату Видео

20:34

Придонбасье: как Путин фактически разорвал Минские соглашения мнение

20:20

На повышение пенсий в 2022 году выделили внушительную сумму: кому повысят выплаты Видео

20:03

"Скоро мама?": Настя Каменских в латексном платье озадачила Сеть выпирающим животиком

19:45

Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины Видео

19:22

Зачем Кремлю нужно было так жестко и грубо проводить выборы в Госдуму мнение

19:20

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону: что дальше Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять