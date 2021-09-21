Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

Власть сейчас рассматривает введение определенных категорий профессий в состав декретированных / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает в Украине принудительную вакцинацию от коронавируса.

В эфире телеканала ICTV министр заявил, что ее применение к отдельным группам населения предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней".

"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", — пояснил Ляшко.

Министр не конкретизировал, кого может коснуться принудительная вакцинация, но отметил, что власть сейчас рассматривает введение определенных категорий профессий в состав декретированных.

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Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина может перейти к вакцинации детей от коронавируса после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут. В то же время глава правительства отметил, что власти могут "вводить обязательность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".