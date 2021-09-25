Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

Сергей Шкарлет заявил, что во время карантина зарплаты учителям урезать не будут/ УНИАН

В Украине учителям во время карантина не будут урезать заработную плату, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - говорится в заявилении Шкарлета на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины.

Министр также обратил внимание на то, что вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Отметим, в условиях "желтого" и "красного" уровнях эпидопасности детские сады, специальные заведения общего среднего образования и 1-4 классы общеобразовательных школ продолжат работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

"Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями офлайн, то есть посещать учебное заведение. Мы смягчаем требования к карантину и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопасности. При этом мы призываем преподавателей сделать осознанный выбор и вакцинироваться от COVID-19. Ведь если в заведении начнется вспышка — заведение будет закрыто", — объяснил Шкарлет.

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Читайте такжеШколы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебеНапомним, с 23 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отправить всю Украину в "желтую" зону карантина. При этом школы могут закрыться, даже если там 80% сотрудников будут вакцинированы от COVID-19.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал причины, по которым это может произойти. "Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги", - рассказал Ляшко.