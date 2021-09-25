УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

25 сентября 2021, 07:41

Министр образования пообещал педагогам, что во время карантинных ограничений финансово они не пострадают.

Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет заявил, что во время карантина зарплаты учителям урезать не будут/ УНИАН

В Украине учителям во время карантина не будут урезать заработную плату, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - говорится в заявилении Шкарлета на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины.

Министр также обратил внимание на то, что вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Отметим, в условиях "желтого" и "красного" уровнях эпидопасности детские сады, специальные заведения общего среднего образования и 1-4 классы общеобразовательных школ продолжат работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

"Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями офлайн, то есть посещать учебное заведение. Мы смягчаем требования к карантину и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопасности. При этом мы призываем преподавателей сделать осознанный выбор и вакцинироваться от COVID-19. Ведь если в заведении начнется вспышка — заведение будет закрыто", — объяснил Шкарлет.

Реклама

Читайте такжеШколы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебеНапомним, с 23 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отправить всю Украину в "желтую" зону карантина. При этом школы могут закрыться, даже если там 80% сотрудников будут вакцинированы от COVID-19.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал причины, по которым это может произойти. "Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги", - рассказал Ляшко.

viber
зарплаты новости Украины карантин в Украине карантин в школах Сергей Шкарлет
Сейчас вы просматриваете новость «Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманногоЛунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного "Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей "В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021 Повод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на ШефираПовод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на Шефира Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUSВторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS

Последние новости

07:45

Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет

07:41

Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

07:10

Россия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

06:31

Об очень странном самоубийстве после расстрела в Перми мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

Реклама
05:28

Визит Зеленского в Москву и "слабость" Украины: эксперт назвал сценарий Путина на переговоры

05:02

Коронавирус все чаще заражает детей: врач рассказал об опасной тенденции в Украине

04:22

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений

03:50

Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

03:27

Ученые рассказали, полезны ли молочные продукты для сердца

03:02

Украинцы по-новому заплатят за коммуналку: главные изменения и сроки

02:16

Какая диета поможет обуздать высокое давление - ответ ученых Видео

01:45

Бывший муж Ани Лорак снова женится: новая пассия показала кольцо с бриллиантом

01:18

Эти продукты помогут восстановить волосы: обязательно включите их в свой рацион

00:51

Магнитная буря в сентябре 2021: мощный взрыв на Солнце нанесет опасный метеоудар Видео

00:32

Как связаны сон и мигрень - ответ ученых

00:04

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание Видео

00:00

Установлен условный портрет, рост и вес: в МВД сообщили о нескольких нападавших на авто Шефира

24 сентября, пятница
23:33

Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью

23:16

Бил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в Днепре

Реклама
22:43

Мама лечилась дома — пила чаи и витамины: подробности смерти новорожденного на Прикарпатье

22:12

Расстрел авто Шефира: ФБР взялось за покушение на помощника Зеленского Видео

22:10

"Мама постанывала, а я рыдала": пережившая детскую травму Полякова излила душу Ефросининой

21:30

В МОЗ предложили украинцам на себе испытать новые лекарства от коронавируса

21:06

Штамм Дельта станет последним: американский ученый рассказал, когда "угаснет" коронавирус

20:55

Вакцинация от коронавируса: названа детская группа риска, у которой могут быть проблемы с сердцем Видео

20:48

В Украине с октября вводят новый тариф на газ: кто и сколько будет платить Видео

20:45

Названы популярные советы по похудению, которые нужно игнорировать Видео

20:30

Приходил домой в синяках и начались истерики: в Днепре воспитатели издевались над детьми Видео

20:18

Притягивает опасность и беду: почему нельзя держать кактус в доме Видео

19:57

Украину накроет второе бабье лето: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

19:49

Деменция: "незаметные" симптомы, которые могут проявиться за 18 лет до постановки диагноза - исследование Видео

19:25

Нашла возле мусорного бака: женщина отдала пакет с деньгами хозяину

19:24

Зеленский сделал рискованный шаг в сторону мстительного Силиконового мнение

19:18

Украина лишила РФ новейшего фрегата: в Москве назвали причину Видео

19:13

Патрульные Тернополя пересядут на электрокары по 12 тысяч долларов: разгоняются до 45 км/ч

19:03

Россия ответственна за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с Украиной – посольство США в Киеве Видео

18:41

Приват24 "ляжет" на выходных: стала известна причина перебоев в работе

18:22

Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

17:58

Украинцы уже могут распечатать СOVID-сертификаты на портале "Дія": пошаговая видеоинструкция Видео

Реклама
17:49

Врожденная пневмония: COVID-19 убил младенца на Прикарпатье, детали трагедии Видео

17:28

Школьный дворник оказался чемпионом Украины по джиу-джитсу: мужчина хочет поехать на чемпионат мира Видео

17:15

Резала ножом шею ребенка: на Львовщине женщина зверски убила семью

17:08

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

17:04

Усталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаете Видео

16:57

Нет прививки – до свидания: в киевском вузе невакцинированным студентам грозят отчислением

16:53

Сердце запускали дважды: во Львове студентки вернули с того света пассажира трамвая

16:51

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

16:37

Приметы на 25 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду Видео

16:34

В "красной" карантинной зоне ограничения для невакцинированных станут еще жестче - Радуцкий

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять