В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону

В Украине усилили адаптивный карантин / УНИАН

С четверга, 23 сентября, в Украине устанавливается "желтый" уровень адаптивного карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Кабмина.

В сообщении указывается, что желтый уровень предусматривает ряд ограничений, в том числе по работе учебных заведений.

Также ужесточаются правила проведения массовых мероприятий, а также работы общественных, спортивных и культурных учреждений.

"Желтая" зона карантина

Помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию действуют следующие запреты:

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массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Напомним, ранее в Украине вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.